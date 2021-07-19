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Макгрегор обратился к критикам: «Подтираю свою богатую жопу вашими чувствами!»

Экс-чемпион дерзко ответил хэйтерам
MMA
22:03
Макгрегор обратился к критикам: «Подтираю свою богатую жопу вашими чувствами!»
Конор Макгргегор / фото - Invest

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) обратился к людям, которые подвергли его критике после поражения Дастину Порье (28-6-1). Ирландец опубликовал пост в своем Instagram.

«Я вытираю свою богатую задницу вашими чувствами по поводу моей работы.

Я ничего не чувствую к вам, бездельники. Ничего! Трупы».  

Ирландский боец не вернется в октагон до 2022 года.

Антон Кривенко
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Конор Макгрегор

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