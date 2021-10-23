Фергюсон бросил вызов Макгрегору: «Где ты, МакНаггетс?»
Макгрегор ответил Фергюсону: «Мы с тобой однажды проведем бой»
Звездный ирландец ответил американскому бойцу
23 октября 14:30
Конор Макгрегор / фото - UFC
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор (22-6) в Twitter ответил на вызов американца Тони Фергюсона (25-6). Позже ирландец в характерной для себя манере удалил твит.
«Мы с тобой однажды проведем бой, и тогда, друг, я закончу твою жизнь. Я уже выиграл все титулы и заработал все деньги в этой игре. Я просто хочу убить одного из вас. Теперь это все, что мне остается делать. Ты будешь смотреть, как я это делаю. Только на PPV».
Конор Макгрегор сломал нос популярному итальянскому диджею.
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