Макгрегор рассказал о «болезни», которая угрожает его бою против Порье
Макгрегор – Порье 3 уже 10 июля. Видео их предыдущего боя
Американец нокаутировал ирландца во втором раунде
2 июля 22:27
Макгрегор и Порье / Фото: Getty Images)
Пресс-служба UFC в рубрике «Вспоминаем бой» опубликовала видео полного поединка между бывшим двойным чемпионом Конором Макгрегором (22-5) и Дастином Порье (27-6).
Напомним, ирландец проиграл американцу техническим нокаутом во втором раунде.
Макгрегор и Порье подерутся 10 июля в главном бою турнира UFC 264. С большой долей вероятности, победитель этого поединка станет претендентом на титул в легком весе, которым владеет Чарльз Оливейра.
Смотрите также полный файткард турнира.
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