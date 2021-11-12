Макгрегор принял вызов российского бойца

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«Ноториус» готов встретиться с Петром Яном
17:04
Фото: Marca
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) готов подраться с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном (16-2). Об этом ирландец написал в Twitter:
«Без проблем, малыш. Мы организуем спарринг или что-то подобное в ближайшем будущем. Примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Крамлина. Тогда всем и решим, парень. Благослови тебя бог».
Ранее Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта.
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