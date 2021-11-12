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21:45 Германия - Лихтенштейн 9:0 Запланирован
21:45 Румыния - Исландия 0:0 Запланирован
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02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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Макгрегор принял вызов российского бойца

«Ноториус» готов встретиться с Петром Яном
MMA
17:04
Макгрегор принял вызов российского бойца
Фото: Marca

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) готов подраться с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном (16-2). Об этом ирландец написал в Twitter:

«Без проблем, малыш. Мы организуем спарринг или что-то подобное в ближайшем будущем. Примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Крамлина. Тогда всем и решим, парень. Благослови тебя бог».

Ранее Макгрегор анонсировал величайшее возвращение в истории спорта.

Сергей Остапенко
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