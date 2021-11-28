Тренер Макгрегора нашел соперника для Чимаева
Макгрегор рассказал, когда начнет спарринги
Пока еще нога ирландца восстанавливается после перелома
28 ноября 18:38
Конор Макгрегор / ФОТО: usatoday.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter
высказался о своем восстановлении после перелома ноги.
«Малоберцовая кость уже полностью зажила. Медиальная часть большеберцовой кости становится лучше. Теперь необходимо набраться терпения и дождаться восстановления боковой части большеберцовой кости, где произошел более крупный перелом. Уже скоро вернусь. Мое терпение выиграет эту гонку.
Хочется обернуть стальной стержень в моей ноге вокруг шеи следующего соперника! Считаю секунды до того момента, когда смогу использовать свое оружие.
В апреле у меня будут полноценные спарринги по ММА. К тому времени я точно вернусь, но до тех пор нужно быть терпеливым. Я справлюсь с этим!».
Напомним, ранее тренер Макгрегора рассказал о желающих подраться с Конором.
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