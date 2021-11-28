Макгрегор рассказал, когда начнет спарринги

Конор Макгрегор / ФОТО: usatoday.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter высказался о своем восстановлении после перелома ноги.



Хочется обернуть стальной стержень в моей ноге вокруг шеи следующего соперника! Считаю секунды до того момента, когда смогу использовать свое оружие.

В апреле у меня будут полноценные спарринги по ММА. К тому времени я точно вернусь, но до тех пор нужно быть терпеливым. Я справлюсь с этим!».