Макгрегор рассказал о «болезни», которая угрожает его бою против Порье

Ирландец успокоил своих фанатов

Конор Макгрегор / Фото: Twitter бойца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) успокоил своих болельщиков, заверив, что его бою против Дастина Порье (27-6) ничего не угрожает.

Ранее появились слухи, что у ирландца найдена инфекция стафилококка, однако у себя в Twitter Макгрегор опроверг данную информацию. Отвечая на вопрос болельщика о возможной болезни, легковес написал, что «он болен только беспощадными локтями, которые повреждают мозги противников».

Напомним, Макгрегор и Порье подерутся 10 июля в главном бою турнира UFC 264. С большой долей вероятности, победитель этого поединка станет претендентом на титул, которым владеет Чарльз Оливейра.



Смотрите также полный файткард турнира.