Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»

Ирландец выложил первый пост после поражения в трилогии с Порье



Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сделал первую публикацию в социальных сетях после досрочного поражения в трилогии с бывшим временным чемпионом легкого дивизиона Дастином Порье (28-6) в мэйн-ивенте турнира UFC 264.

Ирландский боец, сломавший ногу в концовке первого раунда, вследствие чего доктор остановил бой, заявил, что он по-прежнему нужен болельщикам, несмотря на второе кряду поражение.

«Вам нужны такие люди, как я».

Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.