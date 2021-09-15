Макгрегор: «Вы думаете, что сломанная нога или сломанная кость смогут остановить меня?»

Ирландец не сомневается в своем возвращении

Конор Макгрегор / фото - Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) признался, что расстроился из-за переломанной ноги в бою с американцем Дастином Порье (28-6-1). Все же ирландец утверждает, что эта травма не остановит его, и он обязательно вернется.

Макгрегора цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Я был немного расстроен. Это было не просто. В моей карьере, были взлеты и падения, но это, наверное, одна из самых безумных вещей, которая случалась со мной. Все шло не совсем гладко, но я пережил это. Рядом со мной была семья, близкие люди из моей команды. Мы все еще работаем над моим выздоровлением. Впереди долгий путь. Я не хочу забегать вперед, но чувствую, что все налаживается, и я могу уже нанести удар больной ногой. Мне пока не советуют этого делать, но я вернусь. Вы думаете, что сломанная нога или сломанная кость смогут остановить меня? Подумайте еще раз».

Конор Макгрегор рассказал, как проходит его восстановление после перелома ноги.