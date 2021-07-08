Шлеменко дал прогноз на третий поединок между Конором и Порье
Макгрегор: «Я иду убивать Порье. Хочу вывести его из строя»
Ирландец серьезно настроен взять реванш у своего обидчика
18:39
Конор Макгрегор / Фото - news.cgtn.comЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макрегор (22-5) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Дастином Порье (27-6).
Цитирует ирландца ESPN.
«Мне было жаль этого парня в январе. Я смотрел мимо него. После боя с ним мне предстоял лагерь против Мэнни Пакьяо. Я хороший парень. Просто не нужно воплощать это в игре. В нашем бизнесе нельзя вести себя хорошо. Чтобы ни случилось... В самом безжалостном бизнесе из всех, я самый безжалостный. Трудно встречаться лицом к лицу и хотеть разорвать соперника, а затем держать сына и дочь. Я иду убивать Порье. Я зайду в октагон со злым умыслом. Выстрелы из минометов. Хочу вывести его из строя».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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