Конор высказался о потасовке с рэпером Machine Gun Kelly
Макгрегор: «Я поднял стоимость UFC до 11 млрд долларов»
Звездный ирландец – о своем влиянии на американский промоушен
16:45
Конор Макгрегор / Фото - nytimes.comЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что его второй поединок с Дастином Порье (28-6), который состоялся в январе этого года продал более 1,5 млн платных трансляций.
«Я сделал это несколько раз, что привело к продаже компании за 4,2 млрд долларов в 2016 году, а затем пошел дальше и поднял стоимость компании до 11 млрд долларов по ценам нынешнего рынка. Невероятно».
Поединок Конора и Порье на UFC 257 занял четвертое место в списке самых прибыльных турниров в истории американской организации.
Отметим, что на первой строчке поединок Конора и Хабиба в 2018 году, который продал 2,4 млн PPV.
А тем временем Порье согласился провести титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.
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