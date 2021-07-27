Макгрегор жестко оскорбил фанатов Порье, но затем удалил «твит»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter обратился к фанатам американца Дастина Порье (28-6):

Прыжок для гильотины – это не тейкдаун. Поглощение ударов ногой – это не блок. Остановка доктора – это не технический нокаут. Игра продолжается, сучки.

Вы все для меня муравьиная моча, даже не деревенщина. Муравьиная моча! А теперь возвращайтесь к своим стационарным влогерским камерам, начинающие бомжи».