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Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой

Российский легковес готов к борьбе за пояс UFC

MMA
15:42
Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой
Махачев и Дос Аньос / Фото - Twitter
Топовый российский легковес UFC Ислам Махачев (19-1) в интервью YouTube-каналу BSNEWS заявил, что победа над опытным бразильцем Рафаэлем Дос Аньос (30-13) в следующем поединок станет плацдармом к бою за статус претендента на титул.

«Бой с Дос Аньосом не будет претендентским. Я думаю, сейчас Чендлер – Гэтжи идет как претендентский поединок. А так, если смотреть, то на тот период не было лучшего варианта. Я сам думал, что мне дадут бой с Дариушем, по-моему, UFC пытались организовать этот поединок в Абу-Даби в октябре, но Бенеил сказал, что пока не собирается драться и вернется в конце декабря или январе. Я сам не планировал драться в октябре, но в UFC настояли, попросили, чтобы я провел бой. Других соперников просто не было. Когда я подерусь в октябре, может быть, следующий поединок проведу в феврале. Я не буду принимать все подряд бои. После этого поединка, думаю, на 100 процентов будет претендентский бой».


Напомним, что поединок Махачев – Дос Аньос состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).



Владимир Кириченко
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Теги

Ислам Махачев Рафаэль Дос Аньос

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