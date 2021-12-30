Маккарти не понравилось, что Хабиб решил провести бой Кевина Ли и Санчеса

Рефери уверен, что Диего хотят использовать для раскрутки Кевина

Джон Маккарти / Фото: ESPN

Один из лучших рефери в истории MMA Джон Маккарти скептически отнесся к решению главы промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова организовать бой между Кевином Ли (18-7) и ветераном Диего Санчесом (30-13).

«Диего Санчес добился многого в этом спорте и я не хочу смотреть бой, где он… Этот бой похож на один из тех, которые у него были в UFC в последнее время. Они просто пытались использовать его имя для раскрутки за счет других парней. Понимаете, они хотят преподнести бойцам победу над оппонентом, который был легендой этого спорта. Я не считаю идею организации этого поединка хорошей идеей. Я просто не считаю этот матч справедливым, если посмотреть, на каком этапе находятся карьеры этих бойцов».

Напомним, поединок Кевина Ли и Санчеса состоится 11 марта в США.



