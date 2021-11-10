Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция

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14 ноября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 197, в гнлавном событии которого экс-чемпион полусреднего веса Макс Холловэй (22-6) сразится с талантливым ударником Яиром Родригесом (12-2).



Холловэй после двух поражений от Алекса Волкановски вернулся в январе текущего года и победил решением Келвина Каттара.

Родригес провел последний бой в октябре 2019 года, выиграв решением у Джереми Стивенса.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.