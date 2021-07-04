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Машина в дребезги. Бывший претендент на титул UFC с семьей попал в страшную аварию
Додсон в 2020 году ушел из топовой организации
16:04
Джон Додсон / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Джон Додсон (22-12) попал в серьезную аварию, сообщил его менеджер Рикки Коттенстетт в Instagram:
Вчера вечером Джон Додсон вместе с семьей попал в серьезную аварию. Давайте все поможем им в это трудное время. Ссылка на сбор средств есть в моем био.
Напомним, что после поражения на UFC 252 в поединке с Мерабу Двалишвили (13-4) американец прекратил сотрудничество с организацией.
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