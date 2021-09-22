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Матч-реванш Ника Диаса и Лоулера пройдет в среднем весе

Формат поединка не претерпел никаких изменений
MMA
08:25
Матч-реванш Ника Диаса и Лоулера пройдет в среднем весе
Ник Диас / фото - UFC

Согласно информации журналиста Ариэля Хельвани, матч-реванш между американцами Ником Диасом (26-9) и бывшим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе (170 фунтов) Робби Лоулером (29-15) пройдет в рамках средней весовой категории (185 фунтов). При этом формат поединка не претерпел никаких изменений. Бойцы проведут пять раундов по пять минут, сообщает портал arielhelwani.substack.com.

«Согласно источникам, субботний поединок Ника Диаса и Робби Лоулера 2 пройдет не в полусреднем весе, как это планировалось раньше, а в среднем дивизионе. Конкретные причины позднего изменения, неизвестны».

Напомним, что первый бой соперников состоялся в апреле 2004 года в рамках турнира UFC 47 и досрочную победу во втором раунде одержал Ник. Реванш оппоненты проведут 25-го сентября на турнире UFC 266.

Рене Тер Велде
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Ник Диас Робби Лоулер

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