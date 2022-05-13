Майкл Пейдж: «Той факт, що я не можу провести бій з Амосовим через те, що він пішов на війну – божевілля»

Зірка Bellator – про відміну титульного поєдинку з чемпіоном ліги через війну в Україні

Майкл Пейдж / Фото - mmafighting Відомий британський боєць Bellator Майкл Пейдж (21-1), який повинен був вийти до октагону проти чемпіона в напівсередньому дивізіоні Ярослава Амосова (26-0), в інтерв'ю YouTube-каналу «Cageside Press» висловився з приводу скасовування їх поєдинку через війну в Україні.



«Так, це божевільна ситуація. Той факт, що я можу сидіти тут і казати будь-кому, що причина, чому я не б’юся з цим конкретним супротивником, полягає в тому, що він пішов на війну, сам по собі є божевільним. І я не брешу, кажучи це. Це просто демонструє, де зараз находиться світ».



«Себе у цій ситуації я ставлю навіть не на друге, третє чи четверте місце. Я – останній. Мої почуття в цьому питанні зовсім не важливі через те, що відбувається. Я бажаю добра Амосову, бажаю добра його родині, і я бажаю, щоб все прийшло до якогось остаточного вирішення, щоб ніхто не страждав».



«Я не розглядаю цю ситуацію, як таку в якій переміг. Я збираюся забрати пояс додому. Я чемпіон цього дивізіону. Єдина відмінність полягає в тому, що коли ситуація Амосова врегулюється і він повертається, то може вискочити на передню лінію, щоб битися з чемпіоном».



Нагадаємо, 13 травня українець повинен був провести Логана Сторлі (13-1).

Відомий британський боєць Bellator(21-1), який повинен був вийти до октагону проти чемпіона в напівсередньому дивізіоні(26-0), в інтерв'ю YouTube-каналувисловився з приводу скасовування їх поєдинку через війну в Україні.Нагадаємо, 13 травня українець повинен був провести захист титулу проти Пейджа , але знявся через повномасштабне вторгнення росіян, які зруйнували його рідне місто Ірпінь. Тепер Майкл проведе поєдинок проти екс-суперника Амосова(13-1).

Владимир Кириченко