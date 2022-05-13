Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
Информационный марафон
20:25
Смешанные единоборства. RFP 86: Lviv Open Cup

Майкл Пейдж: «Той факт, що я не можу провести бій з Амосовим через те, що він пішов на війну – божевілля»

Зірка Bellator – про відміну титульного поєдинку з чемпіоном ліги через війну в Україні
MMA
18:52
Майкл Пейдж: «Той факт, що я не можу провести бій з Амосовим через те, що він пішов на війну – божевілля»
Майкл Пейдж / Фото - mmafighting
Відомий британський боєць Bellator Майкл Пейдж (21-1), який повинен був вийти до октагону проти чемпіона в напівсередньому дивізіоні Ярослава Амосова (26-0), в інтерв'ю YouTube-каналу «Cageside Press» висловився з приводу скасовування їх поєдинку через війну в Україні.

«Так, це божевільна ситуація. Той факт, що я можу сидіти тут і казати будь-кому, що причина, чому я не б’юся з цим конкретним супротивником, полягає в тому, що він пішов на війну, сам по собі є божевільним. І я не брешу, кажучи це. Це просто демонструє, де зараз находиться світ».


«Себе у цій ситуації я ставлю навіть не на друге, третє чи четверте місце. Я – останній. Мої почуття в цьому питанні зовсім не важливі через те, що відбувається. Я бажаю добра Амосову, бажаю добра його родині, і я бажаю, щоб все прийшло до якогось остаточного вирішення, щоб ніхто не страждав».


«Я не розглядаю цю ситуацію, як таку в якій переміг. Я збираюся забрати пояс додому. Я чемпіон цього дивізіону. Єдина відмінність полягає в тому, що коли ситуація Амосова врегулюється і він повертається, то може вискочити на передню лінію, щоб битися з чемпіоном».


Нагадаємо, 13 травня українець повинен був провести захист титулу проти Пейджа, але знявся через повномасштабне вторгнення росіян, які зруйнували його рідне місто Ірпінь. Тепер Майкл проведе поєдинок проти екс-суперника Амосова Логана Сторлі (13-1).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Ярослав Амосов Майкл Пейдж

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
MMA
11 мая 08:36
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
MMA
11 мая 07:45

Новости: MMA

Майкл Пейдж: «Той факт, що я не можу провести бій з Амосовим через те, що він пішов на війну – божевілля»
Майкл Пейдж: «Той факт, що я не можу провести бій з Амосовим через те, що він пішов на війну – божевілля»
18:52
Людвіг Шолінян в ефірі XSPORT! Український боєць UFC 13 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»
Людвіг Шолінян в ефірі XSPORT! Український боєць UFC 13 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»
11:22
Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»
Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»
10:40
Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
09:00
Екс-чемпіон UFC: «Я б побився з путіним – показав йому його місце»
Екс-чемпіон UFC: «Я б побився з путіним – показав йому його місце»
07:39
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
11 мая 13:20
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
11 мая 08:36
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
11 мая 07:45
Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм
Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм
10 мая 22:05
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
4
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости