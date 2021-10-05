Майя: «Ковингтон – один из нескольких парней, способных отнять титул у Усмана»
Майя имеет сумасшедшее желание провести прощальный поединок в UFC
Опытный бразилец готов завершить карьеру победой
16:22
Дэмиан Майя / Фото - UFCЭкс-претендент на чемпионский титул UFC бразилец Дэмиан Майя (28-11), который ранее завершил выступления в американском промоушене, до конца верит, что ему дадут шанс на проведение прощального поединка.
Цитирует Майю middleeasy.com.
«Конечно, мотивацией является то, что я закончу карьеру победой. Это самый большой стимул для меня на данный момент. Я хочу снова дать себе шанс, выйти и победить. Последний мой бой не был зрелищным. Я даже не говорю о победе или поражении. Это не тот бой, который я хотел бы, чтобы стал последним в моей карьере. К тому же в случае победы, я смог бы сравняться с Дональдом Серроне по количеству побед в UFC. Я хочу закончить свою карьеру в UFC с лучшим настроением».
Отметим, что бразилец уже обращался с этой просьбой к боссам UFC, однако никакой конкретики пока не получил.
«Они ничего не ответили мне. Не думаю, что им сейчас интересен мой бой. Я бы сказал, сейчас есть 20 процентов, что мой план сработает. Я знаю, что в UFC настроение меняется очень быстро. К примеру, если они будут организовывать свое мероприятие в Бразилии, то им нужно будет громкое имя, люди, которые привлекут аудиторию. Так что все еще может измениться. Это бизнес».
Напомним, что Майя провел последний поединок 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в рамках турнира UFC 263. Его соперником стал американец Белал Мухаммад, которому он проиграл единогласным решением судей. После боя, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не станет продлевать контракт с Майей.
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