Майя проведет поединок против Белала Мухаммада
Уйдет целая эпоха. UFC прекратит сотрудничество с невероятным Майей
Ветеран ММА накануне проиграл более молодому американцу
09:05
Дэмиан Майя / Фото - mmajunkie.usatoday.comПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился мнением относительно выступления экс-претендента на чемпионский титул промоушена бразильца Дэмиана Майи (28-11) в поединке с американцем Белалом Мухаммадом (19-3).
По словам Уайта, вероятнее всего, это был последний поединок для Майи в UFC.
Цитирует функционера mmajunkie.usatoday.com.
«Это был последний поединок по его контракту и думаю, что это был последний бой Майи в UFC. Демиану уже 44 года. Он хорошо выступал на протяжении своей карьеры. Побил много знатных парней. Бросал их, заставлял сдаваться. Но он не мог всего этого делать во время последнего поединка. Демиан отличный парень и у него была отличная карьера, но могу сказать, что это, наверное, все».
Напомним, что Мухаммад и Майя провели провели поединок 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в рамках турнира UFC 263. Победу единогласным решением судей одержал американский боец.
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