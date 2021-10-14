Кевин Ли сомневается в опасности Чимаева
Менеджер Нурмагомедова: «Чимаев извинился перед Хабибом, признав свою ошибку»
Али Абдель-Азиз – о словах восходящей звезды UFC в адрес легендарного бойца
18:18
Хамзат Чимаев / Фото - octagon.expressИзвестный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз рассказал, что шведский проспект UFC Хамзат Чимаев (9-0) извинился перед бывшим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым за высказывания в адрес россиянина во время прямого эфира в Instagram президента Чечни Рамзана Кадырова.
«Хамзат, Хабиб и я – все мы братья, мы – мусульмане. Но то, что я больше не работаю с Хамзатом – это ничего не значит, я все так же люблю его, поддерживаю его, он отличный парень. Через три месяца после произошедшего он принес свои извинения, сказал, что произошедшее было ошибкой».
«Но у Хамзата сейчас все хорошо, у него менеджер Махди, новый контракт, по которому он может заработать много денег. Я давно знаю Хабиба, я лоялен к нему, но это не значит, что я не лоялен к Хамзату. Ситуация была разрешена, ни у кого нет проблем с Хамзатом. Я уверен, что он – будущий чемпион и у него все будет хорошо».
Напомним, в июне Чимаев прекратил сотрудничество с Абдель-Азизом.
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