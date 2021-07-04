Менеджер Нурмагомедова готов поставить миллион долларов на женщину в бою с Макгергором

Али Абдель-Азиз продолжает подтрунивать ирландца

Али Абдель-Азиз и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AllFight.Ru

Али Абдель-Азиз, известный ММА-менеджер, который занимается в том числе делами бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил о готовности поставить миллион долларов на чемпионку PFL Кайлу Харрисон (10-0) в гипотетическом бою против главной звезды смешанных единоборств в мире Конора Макгрегора (22-5):

«Ставлю миллион долларов, что Кайла Харрисон сможет победить Конора Макгрегора».

Харрисон – набирающая популярность в ММА бывшая олимпийская чемпионка по дзюдо. Многие фанаты смешанных единоборств мечтают увидеть ее бои против Крис Сайборг из Bellator или Аманды Нуньес (UFC).

Напомним, Макгрегор 10 июля встретится с Дастином Порье. Этот бой возглавит номерной турнир UFC в Лас-Вегасе.