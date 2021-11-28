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03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

Менеджер постарается уберечь Емельяненко от запоя

Бостанов заявил, что Александр не останется сам на сам с проблемой

MMA
28 ноября 21:59
Менеджер постарается уберечь Емельяненко от запоя
Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат

Менеджер скандального российского тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов заявил, что поможет бойцу не пуститься в запой после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

«Есть склонность к алкоголю? Да, есть. Мы будем рядом. Мы поможем сделать так, чтобы этого не было. Я каждый день не контролирую его, а каждый день нахожусь рядом. Нет такого, что я его контролирую. Я что, его запираю дома, сажаю на цепь? Я его считаю своим близким другом. Мы не оставим его в сложной ситуации. Мы будем с ним вне зависимости от того, выигрывает он или проигрывает».

Напомним, ранее российский промоутер допустил, что Емельяненко может уйти в запой.

Карен Агабекян
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