Александр Емельяненко: «Кто не падал, тот не встанет»
Менеджер постарается уберечь Емельяненко от запоя
Бостанов заявил, что Александр не останется сам на сам с проблемой
28 ноября 21:59
Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат
Менеджер скандального российского тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов заявил, что поможет бойцу не пуститься в запой после поражения от бразильца Марсио Сантоса.
«Есть склонность к алкоголю? Да, есть. Мы будем рядом. Мы поможем сделать так, чтобы этого не было. Я каждый день не контролирую его, а каждый день нахожусь рядом. Нет такого, что я его контролирую. Я что, его запираю дома, сажаю на цепь? Я его считаю своим близким другом. Мы не оставим его в сложной ситуации. Мы будем с ним вне зависимости от того, выигрывает он или проигрывает».
Напомним, ранее российский промоутер допустил, что Емельяненко может уйти в запой.
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