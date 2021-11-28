Александр Емельяненко: «Кто не падал, тот не встанет»
Российский промоутер допускает, что Емельяненко снова может уйти в запой
У российского тяжеловеса давние проблемы с алкоголизмом
28 ноября 18:59
Александр Емельяненко / Фото: FightTime
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высказался о том, не начнет ли снова Александр Емельяненко употреблять алкоголь после поражения от Марсио Сантоса.
«Саше главное сейчас не развалиться, потому что он остается востребованным бойцом. Я в следующем году с удовольствием провел бы бой с его участием. Я понимаю, чем мы будем заниматься весной, а осенью можно газануть.
Не уйдет ли Емельяненко в запой? Честно, 50 на 50. Но он мог и после победы загулять. Так мужик устроен».
Напомним, ранее Сантосу удалось задушить Емельяненко в первом раунде.
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