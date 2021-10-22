Петр Ян: «Хотелось бы к 30 годам уже оставить профессиональный спорт»
Менеджер Яна: «Петр, может быть, рассмотрит возможность отставки, если не будет денежных боев»
Саят Абдрахманов рассказал о желании своего клиента
14:56
Петр Ян / Фото - eurosportМенеджер Саят Абдрахманов в интервью YouTube-каналу The AllStar прокомментировал слова подопечного Петра Яна (15-2), который ранее заявлял, что намерен завершить карьеру в возрасте 30 лет.
«У нас нет такого плана. Конечно, Ян хочет выиграть как можно больше боев и заработать побольше денег к 30 годам. Что будет дальше – кто знает. Мне кажется, Петр не остановится после 30-летия, потому что это парень, который любит драться. Ему нравится находиться в клетке, он получает удовольствие от боев. Он улыбается только тогда, когда выбивает из кого-то всю дрянь. Он хочет заработать много денег, встречаясь с сильнейшими соперниками. Если таких боев не будет, может быть, он и рассмотрит возможность отставки. Но я не верю, что это произойдет через два года».
Свой следующий поединок Ян проведет Кори Сэндхагена (14-3) за временный чемпионский титул в легчайшем весе.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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