Мэтт Браун получил следующего соперника

Барбарену снова бросили под опытного соперника





Мэтт Браун / Фото: MMA Fighting

Ветеран полусреднего веса UFC Мэтт Браун (23-18) следующий бой проведет против американца Брайана Барберены (15-8), сообщает портал BJPenn.com.



Бой состоится 4 декабря на турнире в США.

Браун в последнем поединке нокаутировал Диего Лиму. До этого у него были два поражения подряд от Мигеля Баэзы и Карлоса Кондита.

Барбарена в текущем году проиграл Джэйсону Витту. До этого он в UFC чередовал победы с поражениями.