Мэтт Браун получил следующего соперника

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18:30
Ветеран полусреднего веса UFC Мэтт Браун (23-18) следующий бой проведет против американца Брайана Барберены (15-8), сообщает портал BJPenn.com.
Бой состоится 4 декабря на турнире в США.
Браун в последнем поединке нокаутировал Диего Лиму. До этого у него были два поражения подряд от Мигеля Баэзы и Карлоса Кондита.
Барбарена в текущем году проиграл Джэйсону Витту. До этого он в UFC чередовал победы с поражениями.
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