Результаты UFC on ESPN 25: Победы «Корейского Зомби», Спивака и Бруно Сильвы
На арене Apex в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC on ESPN 25, в главном событии которого «Корейский Зомби» встретился с Дэном Иге.
Полулегкий вес, до 66 кг. Чан Сун Чжун Корейский (17-6) победил единогласным решением судей Дэна Иге (15-4);
Тяжелый вес, до 120 кг. Сергей Спивак (13-2) победил единогласным решением судей Алексея Олейника (59-16-1);
Легчайший вес, до 61 кг. Марлон Вера (17-7-1) победил единогласным решением судей Дэйви Гранта (13-5);
Полулегкий вес, до 66 кг. Чхве Сын У (10-3) победил техническим нокаутом в первом раунде Джулиана Эросу (25-9);
Средний вес, до 84 кг. Бруно Сильва (20-6) победил нокаутом в первом раунде Веллингтона Турмана (16-3);
Полусредний вес, до 77 кг. Мэтт Браун (23-18) победил нокаутом во втором раунде Диего Лиму (15-9);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Николае Негумеряну (10-1) победил раздельным решением судей Алексу Камура (6-2);
Минимальный вес, до 52 кг. Вирна Яндироба (17-2) победила техническим нокаутом во втором раунде Канако Мурату (12-2);
Полусредний вес, до 77 кг. Кэос Уилльямс (12-2) победил единогласным решением судей Мэтта Семелсбергера (8-3);
Тяжелый вес, до 120 кг. Джош Парисян (14-4) победил раздельным решением судей Роке Мартинеса (15-8);
Легкий вес, до 70 кг. Рик Гленн (22-6-1) победил нокаутом в первом раунде Жуакима Сильву (11-3);
Наилегчайший вес, до 57 кг. Кейси О'Нилл (7-0) победила удушающим приемом в третьем раунде Лару Прокопио (7-2).
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