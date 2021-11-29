Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»

Стипе Миочич / Фото: ESPN

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) высказался о видеоблогере Джейке Поле (4-0 в боксе), с которым они из одного города – Кливленда. Слова хорвата приводит портал mmanews.com.



Как боец Джейк становится лучше. Ему предстоит непростой бой против Фьюри, но он слушает все указания тренеров. Я видел, как он тренируется. Он делает все то, что должен был, и это здорово».