Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 14
Завтра 30
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс 0:2 Окончен
17:30 Оболонь - Металлист 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря 0:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Ванкувер Кэнакс 3:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Сан-Хосе Шаркс 0:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Торонто Мейпл Лифс 1:5 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 100:118 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Сакраменто Кингз 128:101 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Бостон Селтикс 97:109 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Детройт Пистонс 110:106 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 0:1 1-й период
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 41:25 2-я четверть
Футбол (1 событие из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Сиэтл Кракен 0:1 1-й период
02:30 Монреаль Канадиенс - Ванкувер Кэнакс 0:0 1-й период
02:30 Виннипег Джетс - Аризона Койотис 0:0 1-й период
04:00 Калгари Флэймс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 41:25 2-я четверть
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 0:0 1-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован

Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»

Стипе рассказал, что Джейк усердно тренируется перед боем с Томми

MMA
29 ноября 20:58
Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»
Стипе Миочич / Фото: ESPN

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) высказался о видеоблогере Джейке Поле (4-0 в боксе), с которым они из одного города – Кливленда. Слова хорвата приводит портал mmanews.com.

«Джейк – это обычный парень, который просто занимается любимым делом и достигает своих целей. Это хороший чувак и он также из Кливленда. Знаете, чем дольше с ним общаешься, тем больше он тебе нравится.

Как боец Джейк становится лучше. Ему предстоит непростой бой против Фьюри, но он слушает все указания тренеров. Я видел, как он тренируется. Он делает все то, что должен был, и это здорово».

Напомним, Пол проведет поединок 18 декабря в Тампе против брата Тайсона Фьюри Томми.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стипе Миочич Джейк Пол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миочич рассказал, когда завершит карьеру
Миочич рассказал, когда завершит карьеру
MMA
27 ноября 21:30
Фьюри – о вызове Логана Пола: «Он может только пос*с*ть мои яйца»
Фьюри – о вызове Логана Пола: «Он может только пос*с*ть мои яйца»
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 13:41
Фьюри: «Я нанесу острый и точный удар в челюсть, после которого Джейк Пол упадет»
Фьюри: «Я нанесу острый и точный удар в челюсть, после которого Джейк Пол упадет»
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 14:55
Ему терять уже нечего. Миочич намерен разделить октагон с Джоном Джонсом
Ему терять уже нечего. Миочич намерен разделить октагон с Джоном Джонсом
MMA
23 ноября 16:51
«Я – лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие». Джейк пол не может быть скромным
«Я – лучшее, что случилось с боксом за последнее столетие». Джейк пол не может быть скромным
Бокс Профессиональный бокс
16 ноября 20:41
1
Джейк Пол: «Сомневаюсь, что фанаты хотят увидеть еще один бой с Вудли»
Джейк Пол: «Сомневаюсь, что фанаты хотят увидеть еще один бой с Вудли»
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 19:38

Новости: MMA

Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»
Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»
29 ноября 20:58
Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
Хабиб: «Оливейра чрезвычайно опасный оппонент для Порье»
29 ноября 19:59
Вердум удивил, назвав фаворита поединка Нганну – Гане
Вердум удивил, назвав фаворита поединка Нганну – Гане
29 ноября 19:48
А как же запой? Емельяненко вернулся к тренировкам спустя два дня после поражения
А как же запой? Емельяненко вернулся к тренировкам спустя два дня после поражения
29 ноября 19:28
Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»
Туменов – президенту UFC: «Пришлите мне чертов контракт!»
29 ноября 13:00
Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
Царукян свой следующий поединок проведет в андеркарде боя Махачев – Дариуш
29 ноября 11:59
Бернс и Люке отказались от очного поединка. Вот что значит настоящая дружба
Бернс и Люке отказались от очного поединка. Вот что значит настоящая дружба
29 ноября 10:53
Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
Порье после титульного поединка с Оливейрой намерен сменить дивизион
29 ноября 09:40
Вудли в 2022 году намерен провести четыре поединка. Это будет не только бокс или ММА
Вудли в 2022 году намерен провести четыре поединка. Это будет не только бокс или ММА
29 ноября 07:58
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
15
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
9
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
10
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00