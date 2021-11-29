Миочич рассказал, когда завершит карьеру
Миочич: «Чем дольше общаешься с Джейком Полом, тем больше он тебе нравится»
Стипе рассказал, что Джейк усердно тренируется перед боем с Томми
29 ноября 20:58
Стипе Миочич / Фото: ESPN
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) высказался о видеоблогере Джейке Поле (4-0 в боксе), с которым они из одного города – Кливленда. Слова хорвата приводит портал mmanews.com.
«Джейк – это обычный парень, который просто занимается любимым делом и достигает своих целей. Это хороший чувак и он также из Кливленда. Знаете, чем дольше с ним общаешься, тем больше он тебе нравится.
Как боец Джейк становится лучше. Ему предстоит непростой бой против Фьюри, но он слушает все указания тренеров. Я видел, как он тренируется. Он делает все то, что должен был, и это здорово».
Напомним, Пол проведет поединок 18 декабря в Тампе против брата Тайсона Фьюри Томми.
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