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Миочич: «Нганну взял то, что принадлежало мне и это сводит меня с ума»

Бывший чемпион UFC жаждет вернуть себе титул организации
MMA
09:55
Миочич: «Нганну взял то, что принадлежало мне и это сводит меня с ума»
Стипе Миочич / Фото - essentiallysports
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич (20-4) заявил, что уже устранил все свои пробелы, которые он не закрыл во время поединка с действующим обладателем титула промоушена Фрэнсисом Нганну (16-3) и в третьем бою намерен вернуть себе звание «короля» дивизиона.

Цитирует американца lowkickmma.com.

«Я хочу матч-реванш и хочу вернуть свой титул. Нганну взял то, что принадлежало мне и это сводит меня с ума. Я уже провел работу над ошибками и все исправил. Тогда была его ночь, я ни чего не собираюсь у него отбирать. Это не было везением, Фрэнсис просто поймал меня ударом, которого я не видел. Все что я могу сейчас сделать, так это еще раз поздравить Нганну, он выиграл титул, но я вернусь и заберу то, что принадлежало мне».


Напомним, бойцы уже дважды встречались в клетке. Первый бой выиграл решением Миочич, в последнем Нганну удалось нокаутом отобрать титул у чемпиона.

Миочич станет следующим соперником победителя реванша между Нганну и Дерриком Льюисом (25-7).
Владимир Кириченко
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Стипе Миочич Фрэнсис Нганну

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