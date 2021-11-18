Промоутеры непобежденного украинца подписали Макгрегора
«Мне стыдно за правительство моей страны». Конор Макгрегор раскритиковал новые коронавирусные ограничения в Ирландии
Ужесточение мер связано с ростом заболеваемости
07:59
Конор Макгрегор / фото - Getty Images
Экс-чемпион двух весовых категорий Конор Макгрегор впервые за всю свою карьеру в UFC не лестно высказался о его родной Ирландии.
В своем Twitter Конор раскритиковал новые ковидные ограничения, которые ввело правительство в связи с очередным скачком роста заболеваемости в стране.
«Разочарован новыми ограничениями в Ирландии. Мы сделали то, что требовалось, следуя правилам. В прошлом месяце Институт общественного здравоохранения Ирландии сообщил нам, что мы успешно подавили вирус. Однако мы продолжаем двигаться назад. Все, что мы просим – это ясности, но нам с самого начала ничего не говорят.
Уже прошло почти три года. Мы раз за разом объединялись, стараясь делать даже сверх того, что от нас требуется. Все, что получили взамен – это одно лицемерное обращение за другим. Прямо сейчас мне стыдно за правительство моей страны».
Следующим соперником Макгрегора в UFC может стать Макс Холловэй.
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