«Мне стыдно за правительство моей страны». Конор Макгрегор раскритиковал новые коронавирусные ограничения в Ирландии

Ужесточение мер связано с ростом заболеваемости

Конор Макгрегор / фото - Getty Images

Экс-чемпион двух весовых категорий Конор Макгрегор впервые за всю свою карьеру в UFC не лестно высказался о его родной Ирландии.

В своем Twitter Конор раскритиковал новые ковидные ограничения, которые ввело правительство в связи с очередным скачком роста заболеваемости в стране.

«Разочарован новыми ограничениями в Ирландии. Мы сделали то, что требовалось, следуя правилам. В прошлом месяце Институт общественного здравоохранения Ирландии сообщил нам, что мы успешно подавили вирус. Однако мы продолжаем двигаться назад. Все, что мы просим – это ясности, но нам с самого начала ничего не говорят. Уже прошло почти три года. Мы раз за разом объединялись, стараясь делать даже сверх того, что от нас требуется. Все, что получили взамен – это одно лицемерное обращение за другим. Прямо сейчас мне стыдно за правительство моей страны».

Следующим соперником Макгрегора в UFC может стать Макс Холловэй.

