Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом
Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
В последнем бою бывший чемпион полулегкого веса победил Родригеса
15:43
Макс Холловэй / фото - Getty Images
В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 197 бывший чемпион полулегкого веса Макс Холловэй (23-6) уверенно победил Яира Родригеса (12-3) единогласным решением судей. В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Холловэй назвал имена своих следующий потенциальных соперников.
«Посмотрим, что произойдет. Я побеждал нынешнего чемпиона легкого веса, у нас есть Алекс и все такое, я в шорт-листе Конора Макгрегора. Мы готовы в любое время».
Напомним, Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом.
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