Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 1
Сегодня 30
Завтра 15
Футбол (11 событий из 11) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень 2:0 Окончен
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье 1:0 Окончен
17:45 Металлист - Прикарпатье 4:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Окончен
19:00 Норвегия - Латвия 0:0 Запланирован
19:00 Турция - Гибралтар 6:0 Запланирован
21:45 Франция - Казахстан 8:0 Окончен
21:45 Бельгия - Эстония 3:1 Окончен
21:45 Уэльс - Беларусь 5:1 Окончен
21:45 Черногория - Нидерланды 2:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Филадельфия Флайерс 1:2 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Аризона Койотис 2:1 Окончен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинс 2:5 Окончен
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Харьковские Соколы 80:71 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр 83:90 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 34:48 3-я четверть
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Окончен
15:30 Волынь - Альянс -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс 4:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - БК Запорожье 58:69 Окончен
14:00 Химик - Киев-Баскет 69:93 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 34:48 3-я четверть
17:00 Николаев - Прометей 5:10 1-я четверть
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Северная Ирландия - Италия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
03:00 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников

В последнем бою бывший чемпион полулегкого веса победил Родригеса
Бокс Профессиональный бокс
15:43
Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
Макс Холловэй / фото - Getty Images

В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 197 бывший чемпион полулегкого веса Макс Холловэй (23-6) уверенно победил Яира Родригеса (12-3) единогласным решением судей. В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Холловэй назвал имена своих следующий потенциальных соперников.

«Посмотрим, что произойдет. Я побеждал нынешнего чемпиона легкого веса, у нас есть Алекс и все такое, я в шорт-листе Конора Макгрегора. Мы готовы в любое время».

Напомним, Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Холловэй Конор Макгрегор Алекс Волкановски Яир Родригес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом
Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом
MMA
14:03
Нас ждет трилогия. В UFC назвали следующего соперника Холловэя
Нас ждет трилогия. В UFC назвали следующего соперника Холловэя
MMA
12:12
Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»
Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»
MMA
10:48
Что он делает и зачем? Как Макгрегор в позе бойцовского петуха смотрел бой Холловэя
Что он делает и зачем? Как Макгрегор в позе бойцовского петуха смотрел бой Холловэя
MMA
10:38
Зрелище не для слабонервных. Как выглядела распухшая нога Родригеса после боя с Холловэем
Зрелище не для слабонервных. Как выглядела распухшая нога Родригеса после боя с Холловэем
MMA
09:29
Яркие и побитые лица. Холловэя и Родригеса госпитализировали после боя
Яркие и побитые лица. Холловэя и Родригеса госпитализировали после боя
MMA
08:59

Новости: Бокс

Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
Профессиональный бокс
15:43
Гвоздик: «Я в отличной форме и могу вернуться в бокс»
Гвоздик: «Я в отличной форме и могу вернуться в бокс»
Профессиональный бокс
15:35
Усик опередил Спенса в рейтинге лучших боксеров мира от BoxRec
Усик опередил Спенса в рейтинге лучших боксеров мира от BoxRec
Профессиональный бокс
15:30
«Мухаммеда Али могли убить в любую секунду». Внук легенды бокса восхищается мужеством своего предка
«Мухаммеда Али могли убить в любую секунду». Внук легенды бокса восхищается мужеством своего предка
Профессиональный бокс
15:07
«Те, кто дерутся во имя любви, поднимаются на вершину». Внук Мухаммеда Али поставил Пакьяо и Фьюри в один список со своим дедушкой
«Те, кто дерутся во имя любви, поднимаются на вершину». Внук Мухаммеда Али поставил Пакьяо и Фьюри в один список со своим дедушкой
Профессиональный бокс
14:35
Внук Мухаммеда Али: «Я получил от дедушки благословение на занятие боксом»
Внук Мухаммеда Али: «Я получил от дедушки благословение на занятие боксом»
Профессиональный бокс
14:17
Легенда бокса: «Усик может стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него»
Легенда бокса: «Усик может стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него»
Профессиональный бокс
13:50
Жесткий нокаутер в весе Ломаченко уничтожил соперника у канатов – арбитр в последний момент спас филиппинца от неминуемой травмы
Жесткий нокаутер в весе Ломаченко уничтожил соперника у канатов – арбитр в последний момент спас филиппинца от неминуемой травмы
Профессиональный бокс
13:46
Украинский проспект выиграл титул чемпиона Северной Америки
Украинский проспект выиграл титул чемпиона Северной Америки
Профессиональный бокс
13:17
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
40
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
2
Все новости