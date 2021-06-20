Много пропускал в голову? Имеющий проблемы с психикой боец UFC арестован полицией

Пенья ранее считался большим талантом, но затем карьера пошла под откос





Луис Пенья / Фото: USATODAY.COM

Во Флориде (США) полиция арестовала 27-летнего американского легковеса UFC Луиса Пенью (9-3), сообщает mmafighting.com.



Пенью обвиняют в ограблении, избиении и причинении вреда. О других подробностях пока неизвестно.

Отметим, что ранее бывшая звезда проекта TUF опубликовал сообщение в социальных сетях, где где заявил, что у него проблемы с психикой.

Ранее Пенья провалил тест на наркотики, а затем победил спорным решением судей Алекса Муньоса.