«Давай, бей! Чего промазал?» Как 46-летний экс-чемпион UFC издевался над Чавесом-младшим
Много пропускал в голову? Имеющий проблемы с психикой боец UFC арестован полицией
Пенья ранее считался большим талантом, но затем карьера пошла под откос
12:10
Луис Пенья / Фото: USATODAY.COM
Во Флориде (США) полиция арестовала 27-летнего американского легковеса UFC Луиса Пенью
(9-3), сообщает mmafighting.com.
Пенью обвиняют в ограблении, избиении и причинении вреда. О других подробностях пока неизвестно.
Отметим, что ранее бывшая звезда проекта TUF опубликовал сообщение в социальных сетях, где где заявил, что у него проблемы с психикой.
Ранее Пенья провалил тест на наркотики, а затем победил спорным решением судей Алекса Муньоса.