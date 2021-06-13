Морено: «Когда то меня уволили из UFC, но теперь я снова в «большой игре»
Чемпион наилегчайшего дивизиона UFC, мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) подвел итоги своего титульного реванша с Дейвисоном Фигейредом (20-2-1) на турнире UFC, в котором он задушил своего оппонента и забрал себе пояс. Цитирует Морено пресс-служба UFC.
«Это просто потрясающий момент. Что за сумасшедшая, невероятная жизнь! В свое время меня уволили из компании, я был на самом дне, но посмотрите на меня сейчас. Я держу этот тяжеленный пояс и чувствую себя потрясающе.
Я так усердно трудился ради этого. Я пришел в этот спорт из-за любви, и посмотрите на меня сейчас. Посмотрите, как я держу этот пояс. Это невероятно.
Это был очень долгий тренировочный лагерь, и я использовал все шесть месяцев для этого. Я начал готовиться в январе, в начале года, и мы сразу приступили к разработке плана на бой. Мы оттачивали мельчайшие детали, и, опять же, план на бой, чтобы выступить сегодня лучше. И посмотрите, черт побери, на меня. Я чертовски счастлив».
Напомним, в главном событии вечера Адесанья победит Марвина Веттори.
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