Брэндон Морено проиграл Дейвисону Фигейредо. Как это было
Морено в равном поединке проиграл Фигейредо
Теперь бойцам придется провести четвертый поединок
08:58
Дейвисон Фигейредо / Фото: mmajunkie.usatoday.com
В Анахайме в рамках турнира UFC 270 состоялся третий бой между чемпионом наилегчайшего веса Брэндоном Морено (19-6-2) и экс-чемпионом Дейвисоном Фигейредо (21-2-1).
У Морено и Фигейредо снова получилась отличная рубка, где мы почти не увидели борьбы. Морено больше выбрасывал ударов и действовал активнее. При этом, мексиканец побывал в нокдауне в третьем и мято раундах.
По итогам равного поединка судьи отдали победу Фигейредо: 48:47, 48:47, 48:47.
Теперь бойцам предстоит провести четвертый поединок. На текущий момент у бойцов ничью и по одной победы.
Более детально можно прочесть в онлайн трансляции боя Морено – Фигейредо.
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