Морено в равном поединке проиграл Фигейредо

Теперь бойцам придется провести четвертый поединок

Дейвисон Фигейредо / Фото: mmajunkie.usatoday.com

В Анахайме в рамках турнира UFC 270 состоялся третий бой между чемпионом наилегчайшего веса Брэндоном Морено (19-6-2) и экс-чемпионом Дейвисоном Фигейредо (21-2-1).



У Морено и Фигейредо снова получилась отличная рубка, где мы почти не увидели борьбы. Морено больше выбрасывал ударов и действовал активнее. При этом, мексиканец побывал в нокдауне в третьем и мято раундах.

По итогам равного поединка судьи отдали победу Фигейредо: 48:47, 48:47, 48:47.

Теперь бойцам предстоит провести четвертый поединок. На текущий момент у бойцов ничью и по одной победы.

Более детально можно прочесть в онлайн трансляции боя Морено – Фигейредо.