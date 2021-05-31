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Морено: «Я уверен, что смогу нанести Фигейреду значительный урон во время поединка»

Претендент на титул UFC – о предстоящем реванше
MMA
10:36
Морено: «Я уверен, что смогу нанести Фигейреду значительный урон во время поединка»
Морено и Фигейреду / Фото - sportsmanor.com
Топовый мексиканский боец наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Морено (18-5-2) рассказал о своей тактике на предстоящий реванш с чемпионом UFC бразильцем Дейвисоном Фигейреду (20-1-1). 

Цитирует Морено bjpenn.com.

«Сейчас моя самоуверенность очень, очень высока. Я должен быть умным, так как понимаю, что мой соперник очень силен. Дейвисон настоящий боец, но не зря же он чемпион. Все же я уверен, что смогу ему нанести значительный урон во время поединка. Я буду более агрессивным в этот раз. Мой план перед первым поединком был таким: быть осторожным, не торопиться, позаботиться о его силе и все. Сейчас я уже знаю его возможности. Я уверен, что смогу выдержать его удары и буду более агрессивным».


Напомним, что первый поединок между Фигейреду и Морено состоялся 12 декабря 2020 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 256, однако соперники не смогли определить победителя

Реванш между бойцами пройдет 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в со-главном событии турнира UFC 263.


Владимир Кириченко
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Дейвисон Фигейреду Брэндон Морено

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