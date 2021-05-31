Бои Фигейреду – Морено и Эдвардс – Нэйт Диас пройдут на UFC 263
Морено: «Я уверен, что смогу нанести Фигейреду значительный урон во время поединка»
Претендент на титул UFC – о предстоящем реванше
10:36
Морено и Фигейреду / Фото - sportsmanor.comТоповый мексиканский боец наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Морено (18-5-2) рассказал о своей тактике на предстоящий реванш с чемпионом UFC бразильцем Дейвисоном Фигейреду (20-1-1).
Цитирует Морено bjpenn.com.
«Сейчас моя самоуверенность очень, очень высока. Я должен быть умным, так как понимаю, что мой соперник очень силен. Дейвисон настоящий боец, но не зря же он чемпион. Все же я уверен, что смогу ему нанести значительный урон во время поединка. Я буду более агрессивным в этот раз. Мой план перед первым поединком был таким: быть осторожным, не торопиться, позаботиться о его силе и все. Сейчас я уже знаю его возможности. Я уверен, что смогу выдержать его удары и буду более агрессивным».
Напомним, что первый поединок между Фигейреду и Морено состоялся 12 декабря 2020 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 256, однако соперники не смогли определить победителя.
Реванш между бойцами пройдет 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в со-главном событии турнира UFC 263.
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