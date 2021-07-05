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Мороз: «Думала, что не смогу продолжить карьеру, но муж убедил меня не сдаваться»

Украинскому бойцу UFC на родине врачи советовали поменять сустав


MMA
14:07
Мороз: «Думала, что не смогу продолжить карьеру, но муж убедил меня не сдаваться»
Марина Мороз / Фото - life.liga.net
Украинский боец UFC Марина Мороз (10-3) в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» рассказала о срыве ее последнего поединка.

«Бой отменили за неделю. Я была к нему готова полностью, но на тренировке произошла чистая случайность: меня зацепили, было рассечение глаза. Меня повезли в больницу на скорой. У меня до сих пор висит счет из больницы, который нужно оплатить. Там 5 тысяч долларов. Мне наложили швы. Я спрашивала у тренера, могу ли выйти на бой, но в UFC сказали, что мне не успеют снять швы – их нужно было снимать в день после боя. Я очень расстроилась. До этого еще и сухожилие на ноге себе надорвала, не могла ходить. Потом еще несколько месяцев чувствовала сильную боль. Думала, что не смогу продолжить карьеру, но муж убедил меня не сдаваться. В Украине мне вообще 11 разных докторов сказали менять сустав, но в Америке мне врач посоветовал продолжать тренировки. Мне сделали более 100 обезболивающих уколов».


Напомним, Марина должна была провести бой 5 июня в рамках турнира UFC Fight Night 193, однако снялась с поединка.

Мороз уже подписала контракт на свой следующий поединок в UFC.
Владимир Кириченко
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Марина Мороз

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