Мороз начала продавать свои интимные фото
Мороз: «Думала, что не смогу продолжить карьеру, но муж убедил меня не сдаваться»
Украинскому бойцу UFC на родине врачи советовали поменять сустав
14:07
Марина Мороз / Фото - life.liga.netУкраинский боец UFC Марина Мороз (10-3) в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» рассказала о срыве ее последнего поединка.
«Бой отменили за неделю. Я была к нему готова полностью, но на тренировке произошла чистая случайность: меня зацепили, было рассечение глаза. Меня повезли в больницу на скорой. У меня до сих пор висит счет из больницы, который нужно оплатить. Там 5 тысяч долларов. Мне наложили швы. Я спрашивала у тренера, могу ли выйти на бой, но в UFC сказали, что мне не успеют снять швы – их нужно было снимать в день после боя. Я очень расстроилась. До этого еще и сухожилие на ноге себе надорвала, не могла ходить. Потом еще несколько месяцев чувствовала сильную боль. Думала, что не смогу продолжить карьеру, но муж убедил меня не сдаваться. В Украине мне вообще 11 разных докторов сказали менять сустав, но в Америке мне врач посоветовал продолжать тренировки. Мне сделали более 100 обезболивающих уколов».
Напомним, Марина должна была провести бой 5 июня в рамках турнира UFC Fight Night 193, однако снялась с поединка.
Мороз уже подписала контракт на свой следующий поединок в UFC.
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