Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым
Мойзес: «Махачев заслуживает всей этой шумихи, но бой со мной не будет легким»
Бразилец намерен бороться за титул легкого дивизиона UFC
11:21
Тиаго Мойзес / Фото - TwitterБразильский легковес UFC Тиаго Мойзес (15-4) в интервью MMA Junkie поделился ожиданиями относительного своего следующего поединка против россиянина Ислама Махачева (18-1).
«Да, я думаю, он заслуживает всей этой шумихи. Он действительно хорош, он разносторонний, отлично борется, великолепное джиу-джитсу, очень сильный соперник, хорошее кардио. Так что я думаю, что он заслуживает всей этой шумихи, но я готов драться с ним. Я тоже разносторонне развит, я хорош во всем, так что думаю, что это будет отличный бой. После победы над ним я думаю, что буду близок к тому, чтобы побороться за титул. Еще пара боев. Все говорят о нем: «Ах, этот парень будет бороться за титул», но он должен драться со мной сначала. И бой со мной не будет легким, как думают люди. Я удивлю многих».
Напомним, поединок между Мойзесом и Махачевым состоится 17 июля на турнире UFC Fight Night.
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