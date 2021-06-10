Легенда UFC в шоке от того, что Сен-Пьеру запретили разобраться с Де ла Хойей
На одном уровне с хоккеистами. В Канаде открыли памятник Сен-Пьеру
Жорж стал единственным канадским спортсменом, способным по популярности соперничать с игроками НХЛ
09:44
Жорж лично участвовал в церемонии открытия памятника / Фото: Инстаграм
В канадском городе Сент-Изидор появился памятник бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру.
Напомним, ранее Сен-Пьер показал свою великолепную физическую форму. Создалось впечатление, что канадец готовится к боям.
Комментарии 0