Не Махачев и не Чимаев. Нурмагомедов назвал следующего чемпиона легкого дивизиона

Россиянин также не отрицает достоинств Оливейры

Хабиб Нурмагомедов / фото - Sky Sports

Экс-чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) назвал следующего обладателя пояса весовой категории до 70 килограмм. Россиянин отметил в интервью MMAmania, что Чарльз Оливейра (31-8-1) заслуженно стал чемпионом, однако через год его превзойдет другой боец.

«У Оливейры, кажется, уже восемь побед подряд и так много быстрых финишей. Насколько я помню, полный бой он провел только против Тони Фергюсона. Думаю, Оливейра очень достойный чемпион. Много финишей, много рекордов UFC. Было бы обидно, если бы Чендлер победил. Всего два боя в UFC и уже чемпион? Это было бы неправильно. А Чарльз очень сильно прибавил. Рад за него. Однако, когда Ислам Махачев поднимется в рейтинге, Оливейра уже не будет чемпионом. Главное, чтобы Оливейра правильно понял мои слова. Я его уважаю, он достойный чемпион. Но когда Ислам поднимется, будет другой чемпион. Думаю, в течение года. Предполагаю, это будет Дастин Порье».

Оливейра ранее заявил, что готов завоевать титул в еще одном дивизионе.

Хабиб после окончания карьеры занялся строительством.