Не стал перечить Кадырову. Хабиб согласен с тем, что он «проект» UFC

Нурмагомедов не увидел оскорблений в высказывании политика





Хабиб Нурмагомедов, Рамзан Кадыров / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в комментарии YouTube-каналу Sport24 впервые прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он является «проектом» UFC.

«Не отреагировал потому что я чуть опыта поднабрался. Я не считаю, что нужно как-то на это реагировать. Поэтому я все это пропустил мимо себя. Думаю, это больше связанно с жизненным опытом. У меня было очень много высказываний. Были хорошие, были и плохие. Это же все анализируется, когда ты смотришь назад, – что можно было сказать, а что нельзя, – из-за этого как-то не интересно что-либо комментировать или говорить. У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет. Прямой эфир я не смотрел, я лишь читал, что вы там пишите. Какие эмоции были? Никаких не было. Весь мир меня обсуждает. Это вам или еще каким-то людям, которые не сталкивались с этим, когда о вас пишут большие СМИ, вы думаете, что нужно так реагировать. Но у каждого свое видение. Не могу понять, почему для вас это стало сенсацией? И почему вы думаете, что я больше не поддерживаю отношений с Кадыровым? Я и «проект» UFС, и чемпион UFС. Он же назвал меня чемпионом. И я не вижу оскорбления в «проекте».

Напомним, ранее у Нурмагомедова заявили, что обсудили с Кадыровым возникшую ситуацию.