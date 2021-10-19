Глава Bellator: «Победитель боя Немков – Андерсон станет лучшим полутяжеловесом в мире»
Немков: «Я не могу назвать Андерсона самым жестким соперником»
Чемпион Bellator – о грядущем поединке в финале Гран-при полутяжелого дивизиона
16:21
Вадим Немков / Фото - allboxingЧемпион Bellator в полутяжелом дивизионе Вадим Немков (14-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Кори Андерсона (16-5) в финале Гран-при организации.
Цитирует Немкова MMA Fighting.
«Если честно, то я не ожидал, что бой между Андерсоном и Бейдером закончится так быстро. Я думал, что поединок продлится все пять раундов. Плохо, что мне пришлось драться почти четыре раунда, а Андерсону меньше минуты, но он будет ждать пока я полностью не восстановлюсь».
«Говоря откровенно, я даже не следил за карьерой Андерсона до его выступлений в Bellator, и не могу назвать его самым жестким соперником. Я могу сказать, что Фил Дэвис – самый серьезный парень, с которым мне доводилось драться, и я бы больше не хотел с ним встречаться».
«Кори никогда не показывал свою ударную технику, а постоянно проводил поединки в борьбе. В поединке с Бейдером он тоже ничего не показал, потому что он тупо попал. Мне приходилось драться с множество опытных борцов и навыки Андерсона меня не поставят в неудобное положение. Я готов к этому».
Напомним, что Немков и Андерсон вышли в финал Гран-при полутяжеловесов, благодаря досрочным победам над Джулиусом Англикасом и Райаном Бэйдером соответственно.
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