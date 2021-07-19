Несмотря на вражду, Уайт подарил братьям Полам билеты в «рял миллиардеров» на турнир UFC

Логан Пол / Фото: CBC

Популярный видеоблогер Логан Пол рассказал, как президент UFC Дэйна Уайт позвонил им с братом Джейком и подарил билеты в VIP-сектор на турнире UFC 264.



Итак, я отвечаю на звонок и не знаю чего ожидать, потому что Дана и Джейк постоянно враждуют. Я-то всегда говорил, что хорошо отношусь к Дане Уайт и сейчас мое мнение не изменилось. Он деловой человек, босс в большой компании. Но я не уверен, что он хорошо относиться ко мне, потому что мои отношения с братом, всегда будут в приоритете.

Короче, он звонит и говорит: «Привет, это Логан?» Я такой: «Да, как дела, Дана?» Он продолжил: «У тебя два билета на предстоящий турнир, верно? У меня есть два места получше, в так называемом «ряду миллиардеров». У вас будет намного лучший обзор». Я был ошеломлен и польщен, потому что Дана Уайт помогает мне, это фантастика. Я сказал: «Конечно, спасибо, Дана». Я повесил трубку, после чего Джейк сказал: «Это было странно».