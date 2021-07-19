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Несмотря на вражду, Уайт подарил братьям Полам билеты в «рял миллиардеров» на турнир UFC

Дэйна позвонил блогерам, но до этого сбрасывал их звонки

MMA
08:50
Несмотря на вражду, Уайт подарил братьям Полам билеты в «рял миллиардеров» на турнир UFC
Логан Пол / Фото: CBC

Популярный видеоблогер Логан Пол рассказал, как президент UFC Дэйна Уайт позвонил им с братом Джейком и подарил билеты в VIP-сектор на турнире UFC 264.

«В день турнира UFC, я сижу на диване, тут звонит мой телефон, и как вы думаете, какое имя на нем высветилось? Дана Уайт. Я такой говорю: «Что за хрень?» Я показываю Джейку, а он такой: «Это странно».

Итак, я отвечаю на звонок и не знаю чего ожидать, потому что Дана и Джейк постоянно враждуют. Я-то всегда говорил, что хорошо отношусь к Дане Уайт и сейчас мое мнение не изменилось. Он деловой человек, босс в большой компании. Но я не уверен, что он хорошо относиться ко мне, потому что мои отношения с братом, всегда будут в приоритете.

Короче, он звонит и говорит: «Привет, это Логан?» Я такой: «Да, как дела, Дана?» Он продолжил: «У тебя два билета на предстоящий турнир, верно? У меня есть два места получше, в так называемом «ряду миллиардеров». У вас будет намного лучший обзор». Я был ошеломлен и польщен, потому что Дана Уайт помогает мне, это фантастика. Я сказал: «Конечно, спасибо, Дана». Я повесил трубку, после чего Джейк сказал: «Это было странно».

Напомним, в главном турнире UFC 264 Дастин Порье досрочно победил ирландца Конора Макгрегора.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теги

Дэйна Уайт Джейк Пол Логан Пол UFC 264

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