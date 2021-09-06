Он вскоре вернется. Нэйт Диас назвал сроки своего следующего поединка
Нэйт Диас – Хабибу: «Ублюдок»
Скандальный американец проехался по экс-чемпиону UFC за критику ринг-герлз
11:40
Нэйт Диас / Фото - ringside24Скандальный американский полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) в Twitter в жесткой манере оскорбил непобежденного экс-чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова за критику в адрес ринг-герлз.
«Ха-ха-ха. Ублюдок».
Ранее легендарный россиянин назвал ринг-герлз «самыми ненужными людьми в единоборствах».
Также Хабиба подколол и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5).
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