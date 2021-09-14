Ник Диас – о своем возвращении на UFC 266: «Сейчас я гораздо более опасный боец»
Нэйт Диас согласился на бой с Люке, и сообщил когда вернется
Болельщиков дерзкого американца ждет интересная концовка года
07:59
Нэйт Диас / Фото: UFC
Скандальный американский полусредневес Нэйт Диас (20-13) принял вызов на бой от бразильца Висенте Люке (21-7-1) и дал понять, когда стоит ждать его возвращение.
Люке ранее в интервью бросил вызов Диасу.
«Я считаю Нэйта настоящим бойцом, устраивающим настоящие бои. Я из тех парней, что проводят зрелищные поединки вне зависимости от имени соперника. Если Нэйт захочет большой бой, то я не буду продавать его болтовней, но определенно продам его тем, как я дерусь».
Нэйт Диас ответив в Twitter:
«Ну так давай драться».
Позже в социальных сетях Диас сообщил, что вернется в клетку в ноябре или декабре.
Напомним, ранее Диас жестко оскорбил Хабиба Нурмагомедова за позицию с ринг-герлз.
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