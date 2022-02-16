Нэйт Диас: «Третий бой с Макгрегором? Не сейчас»

Нэйт Диас / фото - bleacherreport.com

Полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) признался, что ему неинтересен третий поединок с бывшим чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором (22-6).

Нэйта цитирует портал BJPenn:

У меня последний бой по контракту, и сейчас я хочу подраться с Дастином Порье. Уверен, все может быть по-другому в следующем месяце. Когда кто-то победит, кто-то начнет делать что-то интересное.

Весь этот трешток мне неприятен. У меня больше фанатов, чем у других, но UFC не дает мне подраться, что я могу поделать? Остается только срать на них в интернете».