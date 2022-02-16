Нэйт Диас в ближайшее время завершит карьеру
Нэйт Диас: «Третий бой с Макгрегором? Не сейчас»
Именитый американец хочет разделить октагон с Дастином Порье
16 февраля 22:50
Нэйт Диас / фото - bleacherreport.com
Полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) признался, что ему неинтересен третий поединок с бывшим чемпионом двух дивизионов Конором Макгрегором (22-6).
Нэйта цитирует портал BJPenn:
«Третий бой с Конором? Не сейчас. Ему предстоит еще много работы.
У меня последний бой по контракту, и сейчас я хочу подраться с Дастином Порье. Уверен, все может быть по-другому в следующем месяце. Когда кто-то победит, кто-то начнет делать что-то интересное.
Весь этот трешток мне неприятен. У меня больше фанатов, чем у других, но UFC не дает мне подраться, что я могу поделать? Остается только срать на них в интернете».
Нэйт Диас признался, что его потенциальный поединок с Дастином Порье (28-7) может стать последним в карьере.
Комментарии 0