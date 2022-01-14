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Нганну: «Если буду боксировать, то хотел бы, чтобы мои интересы представляло UFC»

Лидер тяжелого дивизиона пока не продлил контракт с промоушеном
MMA
14 января 14:53
Нганну: «Если буду боксировать, то хотел бы, чтобы мои интересы представляло UFC»
Фрэнсис Нганну / Фото - allboxing
Чемпион UFC в тяжелом дивизионе французский нокаутер Фрэнсис Нганну (16-3) заявил, что не отвергает идею перехода в профессиональный бокс, однако желает, чтобы его интересы продолжала представлять сильнейшая ММА-лига в мире.

Цитирует Нганну middleeasy.com.

«100 процентов я должен боксировать. Мы вели переговоры на протяжении многих лет. Давайте будем честными, я верю, чтобы вы не делали, в каком бы мероприятии не участвовали, UFC всегда сделает это событие больше и громче. В этом нет сомнений. Так что да, если буду боксировать, то хотел бы, чтобы мои интересы представляло UFC».


«Честно говоря, единственная причина, почему мы обо всем этом говорим, заключается в том, что наши взаимоотношение в определенный момент не были добросовестными. Я не понимаю, почему мы не можем достигнуть соглашения».


Свой следующий поединок Нганну проведет против Сирила Гане 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США), в главном событии турнира UFC 270. 


Владимир Кириченко
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