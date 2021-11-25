Официально: известно где и когда пройдет бой Нганну – Гане
Нганну: «Хочу просто выйти и нокаутировать Гане»
Чемпион UFC – о предстоящей защите титула
25 ноября 17:21
Нганну и Гане / Фото - sportskeedaЧемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (16-3) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Сирилом Гане (10-0), который 22 января возглавит турнир UFC 270.
Цитирует Нганну sportskeeda.com.
«Не вижу, что бой продлится до судейского решения. Я нокаутирую Гана. Я просто хочу выйти и отправить Гана в нокаут. Это в определенный момент и произойдет. Я пытаюсь представить все возможные варианты. Я думаю о том, что произойдет в первом, во втором раундах. Я задумываюсь о том, что будет после этого. Нокаут придет».
Букмекеры уже принимают ставки на бой. По их мнению, шансы на победу у бойцов практически равные.
Напомним, готовиться к Гане Нганну помогает лучший кикбоксер современности.
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