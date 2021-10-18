Экс-тренер Тайсона и Гвоздика дал прогноз на бой Фьюри и Нганну
Нганну назвал боксерский бой своей мечты. И это не поединок с Фьюри
Чемпион UFC присматривается к профессиональному рингу
10:05
Фрэнсис Нганну / Фото - UFCЧемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (16-3, ММА) назвал боксеров, с которыми хотел бы выйти в ринг на пике их карьеры.
Цитирует Нганну BJPenn.
«Боксерский бой мечты для меня? Думаю, назову два имени. Это Майк Тайсон и Мохаммед Али».
Напомним, 22 января на турнире UFC 270 Нганну проведет защиту титула в поединке с Сирилом Гане.
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