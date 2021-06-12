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Нганну не намерен драться с Льюисом. Чемпион UFC жаждет боя с главной звездой лиги
Французский нокаутер опроверг информацию о реванше
14:07
Фрэнсис Нганну / Фото - fightnews.infoДействующий чемпион UFC в тяжелом дивизионе, Фрэнсис Нганну (16-3) в интервью TMZ Sports заявил, не намерен выходить в октагон с Дерриком Льюисом (25-7), и желает встретиться с лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовой категории Джоном Джонсом (26-1).
«Определенно, я хочу драться с Джоном Джонсом».
Также камерунец поведал, что информация о титульном поединке с Льюисом неправдива.
«Мне без разницы, что говорят – я хочу бой с Джоном Джонсом. Мне нравится этот бой».
Ранее сообщалось, что реванш между Нганну и Льюисом может пройти 7 августа в рамках турнира UFC 265.
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