Нганну все еще хочет провести бой против Джонса

Француз готов выйти в октагон с любым соперником в его весовой категории

Фрэнсис Нганну / фото - bleacherreport.com

Чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну (16-3) заявляет, что готов провести поединок с любым соперником в его весовой категории, но все же приоритетом для него является бой против бывшего чемпиона организации в полутяжелом дивизионе американца Джона Джонса (26-1).

Нганну цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Если вы спросите меня, с кем я хочу драться, то я отвечу, что против Джона Джонса. Но мы все знаем, что Джонс не собирается проводить поединков в ближайшее время, а я не собираюсь сидеть и ждать его. Я просто хочу драться, а как чемпион хочу защищать свой титул. Вот и все. В конце концов, не важно, кто станет моим соперником. Когда ты являешься чемпионом, то предполагаешь, что сможешь встретиться со всеми сильнейшими бойцами твоей весовой категории, и не имеет значения, в каком порядке. Если боец заслужил право побороться за титул, то чемпион обязан дать ему шанс».

Джон Джонс не собирается драться в 2021 году.