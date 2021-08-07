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Нганну все еще хочет провести бой против Джонса

Француз готов выйти в октагон с любым соперником в его весовой категории
MMA
08:00
Нганну все еще хочет провести бой против Джонса
Фрэнсис Нганну / фото - bleacherreport.com

Чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну (16-3) заявляет, что готов провести поединок с любым соперником в его весовой категории, но все же приоритетом для него является бой против бывшего чемпиона организации в полутяжелом дивизионе американца Джона Джонса (26-1).

Нганну цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Если вы спросите меня, с кем я хочу драться, то я отвечу, что против Джона Джонса. Но мы все знаем, что Джонс не собирается проводить поединков в ближайшее время, а я не собираюсь сидеть и ждать его.

Я просто хочу драться, а как чемпион хочу защищать свой титул. Вот и все. В конце концов, не важно, кто станет моим соперником. Когда ты являешься чемпионом, то предполагаешь, что сможешь встретиться со всеми сильнейшими бойцами твоей весовой категории, и не имеет значения, в каком порядке. Если боец заслужил право побороться за титул, то чемпион обязан дать ему шанс».

Джон Джонс не собирается драться в 2021 году.

Рене Тер Велде
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Теги

Фрэнсис Нганну Джон Джонс

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