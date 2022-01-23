Нганну: «Я давно уже интересуюсь своим будущим в UFC»

Фрэнсис Нганну / фото - UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) высказался касательно продления своего контракта с промоушеном.

Камерунца цитирует портал mmaweekly.com

За последние три года я дрался трижды. Так что для меня это не будет чем-то очень необычным. Думаю, единственная причина, почему мы оказались в такой ситуации, заключается в том, что в определенный момент меня не уважали. Уайт мог пойти более простым путем, чтобы заключить сделку, но он решил действовать с позиции силы и всех разочаровал, разочаровал меня. Я потерял желание что-то делать».