«Фрэнсис, если ты хочешь заработать деньги, то приходи к «Цыганскому Королю». Фьюри обратился к Нганну
Нганну: «Я давно уже интересуюсь своим будущим в UFC»
Камерунец высказался касательно продления контракта с промоушеном
17:55
Фрэнсис Нганну / фото - UFC
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) высказался касательно продления своего контракта с промоушеном.
Камерунца цитирует портал mmaweekly.com
«Я давно уже интересуюсь своим будущим в компании, так что ничего не изменилось. Я все еще нахожусь в прежней позиции. Дело не просто в деньгах. Конечно, деньги – это один из аспектов, но речь также идет об условиях контакта. Я с ними не согласен. Я не считаю их справедливыми. Я не чувствую себя свободным человеком. Мне не кажется, что ко мне хорошо относятся. В конце концов, мы усердно работаем в этом деле. Ради этого нашим телам приходится несладко. По крайней мере мы можем заключить честную и справедливую сделку.
За последние три года я дрался трижды. Так что для меня это не будет чем-то очень необычным. Думаю, единственная причина, почему мы оказались в такой ситуации, заключается в том, что в определенный момент меня не уважали. Уайт мог пойти более простым путем, чтобы заключить сделку, но он решил действовать с позиции силы и всех разочаровал, разочаровал меня. Я потерял желание что-то делать».
Фрэнсис Нганну выиграл у Сирила Гане (10-1) единогласным решением судей.
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